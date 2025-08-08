Российские подростки признались в теракте на железной дороге

СК: Двое подростков задержаны за теракт на железной дороге под Краснодаром

Сотрудники силовых структур задержали двух подростков, подозреваемых в совершении теракта на железной дороге под Краснодаром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Предварительно, в июле двое подростков 2008 и 2010 годов рождения подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис. Происходящее они снимали на мобильный телефон, чтобы получить деньги за выполненное задание.

Сейчас молодые люди уже во всем сознались. Суд отправил их в СИЗО на время расследования дела.

