Силовые структуры
13:44, 8 августа 2025Силовые структуры

Российские подростки признались в теракте на железной дороге

СК: Двое подростков задержаны за теракт на железной дороге под Краснодаром
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали двух подростков, подозреваемых в совершении теракта на железной дороге под Краснодаром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Предварительно, в июле двое подростков 2008 и 2010 годов рождения подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис. Происходящее они снимали на мобильный телефон, чтобы получить деньги за выполненное задание.

Сейчас молодые люди уже во всем сознались. Суд отправил их в СИЗО на время расследования дела.

Ранее в Новосибирске сотрудники силовых структур задержали двух подростков, которые готовили покушение на российского военнослужащего по заданию спецслужб Украины.

