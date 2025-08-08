Силовые структуры
17:43, 8 августа 2025Силовые структуры

Российский подросток поплатился за работу на спецслужбы Украины

ФСБ: Подросток из Таганрога получил 6 лет за работу на спецслужбы Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Таганрога, причастного к сбору данных о российских военнослужащих для спецслужб Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, подросток сам вышел на сотрудников украинских спецслужб и предложил собирать данные о Российской армии. Полученные данные он передавал через средства связи, которые были изъяты у него во время задержания.

Суд приговорил таганрожца к шести годам лишения свободы по статье о госизмене. Он отправится отбывать наказание в колонию общего режима.

Ранее сотрудники силовых структур задержали двух подростков, подозреваемых в совершении теракта на железной дороге под Краснодаром.

