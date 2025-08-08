Лишившийся сбережений из-за мошенников тележурналист пожаловался на мучительную боль

Тележурналист Ноэль Филлипс пожаловался, что лишился сбережений из-за мошенников

Корреспондент шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на канале ITV Ноэль Филлипс заявил, что лишился всех сбережений из-за мошенников. В эфире программы он пожаловался на мучительную душевную боль, передает Daily Mail.

По словам Филлипса, с ним связались мошенники, которые представились сотрудниками банка, и сообщили, что доступ к его счету получили неизвестные. Его убедили перевести средства на другой счет, который, как выяснилось позднее, принадлежал аферистам. В результате тележурналист лишился всех своих сбережений — 30 тысяч долларов (примерно 2,4 миллиона рублей).

Филлипс признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. «Две недели назад я лежал на полу своей кухни в полном оцепенении, отказываясь признавать, что совершил такую глупость. Мне было стыдно, я чувствовал себя униженным, никчемным. Самая мучительная часть этой истории — психологическая травма», — сказал корреспондент.

Журналист добавил, что последние несколько дней просыпается по ночам и открывает банковское приложение на телефоне в надежде, что ему все приснилось. «Как я мог стать жертвой [мошенников]? Как такое могло случиться со мной?» — задался он вопросами.

Ранее известный английский финансовый журналист и телеведущий Мартин Льюис дал совет зрителям о том, как не стать жертвой онлайн-мошенников. Он посоветовал не переходить по ссылкам в рекламе.