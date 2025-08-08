Культура
20:21, 8 августа 2025

Солист «Ласкового мая» выстрелил однокласснику в лицо

Экс-солист «Ласкового мая» Серков рассказал, как выстрелил в лицо однокласснику
Андрей Шеньшаков

Фото: Muscovite Ilya / URA.RU / Globallookpress.com

Бывший участник культовой группы «Ласковый май» Сергей Серков признался, что в школьные годы часто хулиганил. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

По словам артиста, учеба в интернатах сказалась на его поведении в худшую сторону. Однажды он даже выстрелил однокласснику из самодельного огнестрельного устройства в голову.

«Там, видать, порох какой-то все-таки остался. Я щелкал-щелкал, решил напугать сзади сидящего, а оно как раз стрельнуло. Я испугался, под парту. Ему в лицо попало», — рассказал Серков.

Он уточнил, что одноклассник не пострадал, но лицо было перепачкано порохом. За этот инцидент Сергея отчислили, а затем перевели в другой интернат, где он и познакомился с Сергеем Кузнецовым, Вячеславом Пономаревым, Юрием Шатуновым и другими участниками «Ласкового мая».

Ранее стало известно, что музыкальный продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой «Ласковый май», был лишен прав на песни музыкального коллектива по решению суда.

