Стало известно о планах спецслужб Украины и Польши сорвать российско-белорусские учения

РИА Новости: СБУ, ГУР и польская разведка планируют сорвать учения «Запад-2025»

Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и Служба внешней разведки Польши совместно с белорусской оппозицией планируют 9-10 августа обсудить сценарии провокаций, направленных на срыв совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в белорусской оппозиции.

Отмечается, что 9-10 августа в Варшаве будет проходить конференция «Новая Беларусь». По информации источника, на закрытую часть мероприятия пригласят представителей СБУ, ГУР и польских спецслужб.

«Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий "под чужим флагом" на территории Республики Беларусь», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что целью провокации является подрыв доверия между Москвой и Минском, а также создание условий для «втягивания Республики в военный конфликт».

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что спецслужбы Великобритании при поддержке союзников по НАТО разрабатывают план масштабной диверсии в международных водах, чтобы оправдать ужесточение мер против «теневого флота» России.