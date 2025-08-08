Россия
Тело бойца ВСУ в ставшем для него могилой окопе в Курской области сняли на фото

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

В Курской области показали останки украинского военнослужащего. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На снимке показан окоп, который стал могилой бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). В нем лежит амуниция, некогда принадлежавшая украинскому солдату.

«Думал ли данный украинский оккупант, что вырытый собственными руками окоп станет для него могилой?» — задается вопросом автор канала. Теперь останки можно будет осознать только по ДНК-тесту, отметил он. С момента полного освобождения курского приграничья прошло уже несколько месяцев.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Российские войска полностью выбили противника из приграничья 26 апреля 2025 года.

