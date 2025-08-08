Россия
09:02, 8 августа 2025Россия

У границы с Россией обнаружили два скопления личного состава ВСУ

На теткинском и глушковском направлении обнаружили скопления личного состава ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У границы с Россией на теткинском и глушковском направлениях обнаружили два скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На теткинском и глушковском участках фронта разведкой Бесстрашных вскрыто два скопления личного состава и техники противника, а также РЛС ОВЦ. В результате огневого поражения артиллерией и FPV-дронами уничтожена РЛС ОВЦ "Рада", израильского производства», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что в Суджанском районе Курской области российские военные продолжают разминирование освобожденных территорий. Инженерные подразделения за минувшие сутки обнаружили и обезвредили 1450 взрывоопасных предметов.

Днем ранее, 7 августа, ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией силами двух бронегрупп. Разведчики заметили их в районе Катериновки, после чего по ним был нанесен удар.

