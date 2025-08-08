Российские ветераны теряют землю близ Сочи, Бастрыкина просят вмешаться

У ветеранов боевых действий в Донбассе начали изымать земельные участки близ Сочи, выделенные им по праву прохождения службы. Как пишет «Царьград» со ссылкой на российского бойца Виталия Северова, в окрестностях города действует этническая ОПГ, которой помогают судьи и чиновники.

Участки начали выдавать еще в 2014 году по решению главы Лазаревского района. При этом их состояние было далеко от идеала, также наблюдалось отсутствие коммуникаций.

«Сначала ты рискуешь жизнью на фронте, потом возвращаешься — а тебя здесь судят за то, что построил дом», — возмущен Северов.

От действий злоумышленников пострадали уже трое ветеранов. При этом изъятые у них судом участки были восстановлены и обустроены за их счет.

Так, все началось с того, что в какой-то момент объявились представители некогда существовавшего совхоза «Черноморец», которые заявили, что исторически эти земли принадлежат им. При этом уточняется, что ранее они не проявляли какого-либо интереса к земле и ее восстановлению.

Далее начались суды. Слушания проходили формально, без каких-либо разбирательств. Некоторым местным жителям удалось отбить свои участки при помощи юристов, но не всем. Также на людей оказывалось давление со стороны этнической диаспоры — по крышам стреляли дробью, поступали угрозы.

Северов призвал подключиться к этой истории председателя Следственного комитет РФ Александра Бастрыкина. «Не за это мы воевали. И если государство не защитит своих ветеранов — тогда кто?» — подчеркивает он.

