В МИД Италии высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Риме

Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме маловероятно. Об этом заявили источники РИА Новости в МИД Италии.
«Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим», — заявил собеседник агентства.
«Я не думаю, что это будет Рим», — опроверг поступившую информацию другой источник.
Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что встреча российского и американского лидеров может состояться в Риме 11 августа. В свою очередь источник агентства ТАСС опроверг информацию о переговорах в столице Италии.
7 августа помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, заявил, что проведение встречи президентов России и США уже согласовано, а ее место выбрано, но будет раскрыто позже.