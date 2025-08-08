Мир
17:56, 8 августа 2025Мир

В МИД Италии высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Риме

В МИД Италии опровергли информацию о проведении встречи Путина и Трампа в Риме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме маловероятно. Об этом заявили источники РИА Новости в МИД Италии.

«Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим», — заявил собеседник агентства.

«Я не думаю, что это будет Рим», — опроверг поступившую информацию другой источник.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что встреча российского и американского лидеров может состояться в Риме 11 августа. В свою очередь источник агентства ТАСС опроверг информацию о переговорах в столице Италии.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, заявил, что проведение встречи президентов России и США уже согласовано, а ее место выбрано, но будет раскрыто позже.

