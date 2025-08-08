В Москве пройдет фестиваль в поддержку бездомных животных

В Москве 16 августа пройдут забег и фестиваль в поддержку бездомных животных

16 августа в Москве в рамках благотворительного фестиваля в поддержку бездомных животных состоится забег «Беги за другом». Подробности «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия — фонд помощи бездомным животным «Ника».

Принять участие в событии можно будет в парке «Кузьминки». Там развернется большая благотворительная площадка, где можно будет найти себе друга на выставке-пристройстве из разных московских приютов или посетить лекции и мастер-классы. Все животные социализированы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Забрать понравившегося кота или собаку можно будет в зоне «Иди за другом» с 11:00 до 18:00.

«Для нас важно показать, что забота о животных может быть радостной, объединяющей и вдохновляющей. Этот день — про добрые поступки, новые знакомства и уверенность в том, что у каждой собаки и кошки обязательно будет шанс на дом», — отметила президент благотворительного фонда «Ника» Вера Митина.

Помимо этого, в парке будет работать лекторий, благотворительный маркет с товарами ручной работы и интерактивные зоны с розыгрышами и другими активностями, в том числе можно будет посетить арт-терапию. На главной сцене для посетителей фестиваля выступит певица АИЛИ, а также пройдет показ мод с собаками и паблик-ток с Варварой Щербаковой, Маргаритой Родиной, Анастасией Бобковой, Викторией Вилковицкой.

В забеге будут доступны маршруты на 2 и 5 километров для взрослых, а также на 1 километр и 500 метров для детей. Кроме того, можно принять участие в специальном забеге с собаками. Посетить сам фестиваль можно бесплатно и без регистрации, но для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте.

