В России атаку ВСУ на Сочи сравнили с историей Мариуполя

«Царьград»: ВСУ пытаются поднять бурю внутри России, атакуя Сочи
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на города Краснодарского края при помощи беспилотников — очередная попытка поднять бурю внутри России. На методы Киева и повторение истории Мариуполя обратили внимание авторы портала «Царьград».

«Методы киевского режима не меняются. Наши враги делают все возможное, чтобы поднять бурю внутри страны. Спустя годы специальной военной операции (СВО) они все еще считают, что действуют правильно. Новые методички не завезли, и вот теперь Сочи делают заложником — повторяется история с Мариуполем. Именно так Киев готовится к переговорам», — говорится в публикации.

По мнению авторов, украинские власти пытаются таким способом запугать россиян, отдыхающих в городе-курорте. Они указали, что в Мариуполе ВСУ использовали мирных жителей — простых украинцев, чтобы защититься от российских ударов.

«А если и прилетит что-то, то всегда можно сделать нужную "картинку" для иностранных средств массовой информации», — отметили журналисты. При этом они подчеркнули, что реализовать свой план Киев не сможет.

8 августа стало известно, что в Сочи работают силы противовоздушной обороны, из-за угрозы атаки массово эвакуировали людей с пляжей. В населенных пунктах звучат сирены.

