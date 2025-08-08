Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:56, 8 августа 2025Моя страна

В России появится новый туристический маршрут

Туристический маршрут «Великий русский северный путь» пройдет через Вологду
Мария Винар

Фото: Dance60 / Shutterstock / Fotodom

Через Вологду пройдет новый национальный туристический маршрут «Великий русский северный путь». Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства российского региона.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что туристы смогут начать свое путешествие в Москве, а закончить его на Соловецких островах. «Всего маршрут охватит 10 точек, в том числе главные культурные и туристические жемчужины Вологодчины — Вологду, Кириллов и Белозерск. (...). У нас множество святынь, мест Силы Русского Мира, которые мы обязаны хранить, оберегать и прославлять», — отметил он.

В разработке нового маршрута приняли участие представители РПЦ, руководители профильных министерств и ведомств. Во время совещания, которое прошло в Правительстве региона, обсуждались вопросы по созданию комфортных условий для паломников и туристов, в частности проживание и транспортную доступность к главным достопримечательностям. «Мы заинтересованы в создании совместных маршрутов и привлечении инвестиций для развития региона. Есть большой запрос на межрегиональные маршруты, и Вологодская область уже прорабатывает несколько таких направлений совместно с Москвой и Северной столицей», — подчеркнул Филимонов.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии появится пеший маршрут протяженностью около 300 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    Российская порноактриса лишилась квартиры в Москве

    Россиянин сделал предложение руки и сердца стюардессе на борту самолета

    Российские войска выбили ВСУ из крупных опорных пунктов

    Стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке

    В Европе заявили об осознании украинцами одного факта о конфликте

    Назван самый полезный способ приготовления яиц

    Раскрыта причина обрыва канатной дороги на российском курорте

    Эмили Ратаковски сняли в бикини во время отдыха с полуголым возлюбленным

    Раскрыта причина рекордного подорожания золота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости