В России появится новый туристический маршрут

Туристический маршрут «Великий русский северный путь» пройдет через Вологду

Через Вологду пройдет новый национальный туристический маршрут «Великий русский северный путь». Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства российского региона.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что туристы смогут начать свое путешествие в Москве, а закончить его на Соловецких островах. «Всего маршрут охватит 10 точек, в том числе главные культурные и туристические жемчужины Вологодчины — Вологду, Кириллов и Белозерск. (...). У нас множество святынь, мест Силы Русского Мира, которые мы обязаны хранить, оберегать и прославлять», — отметил он.

В разработке нового маршрута приняли участие представители РПЦ, руководители профильных министерств и ведомств. Во время совещания, которое прошло в Правительстве региона, обсуждались вопросы по созданию комфортных условий для паломников и туристов, в частности проживание и транспортную доступность к главным достопримечательностям. «Мы заинтересованы в создании совместных маршрутов и привлечении инвестиций для развития региона. Есть большой запрос на межрегиональные маршруты, и Вологодская область уже прорабатывает несколько таких направлений совместно с Москвой и Северной столицей», — подчеркнул Филимонов.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии появится пеший маршрут протяженностью около 300 километров.

