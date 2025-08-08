В России высказались о сути возможных договоренностей Путина и Трампа

Депутат Чепа: Любые договоренности будут выработаны при встрече Путина и Трампа

Предположения, которые выдвигают иностранные издания по поводу перемирия, являются разглагольствованием, о которых не нужно гадать, сообщил депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее появились предполагаемые детали предложения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые он озвучил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники.

Депутат Чепа, предложил не торопиться с предположениями по поводу вариантов мирного урегулирования на Украине и дождаться официальных заявлений. Вместе с тем он отметил, что результаты переговоров на высшем уровне будут ясны еще не скоро.

«Это все разглагольствование. Посмотрим, что будут рассматривать, потому что любая предварительная и основная договоренность будут выработаны во время встречи. И то, к чему придут, это и будет основой мирного соглашения, над которым еще надо будет работать. Я не думаю, что на следующей неделе у нас на столе будет лежать это мирное соглашение», — отметил парламентарий.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон могут быть удовлетворены итогами встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Он подчеркнул, что встреча была деловой и конструктивной.

