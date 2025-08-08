Депутат Родригес: Достижение мира на Украине должно отвечать интересам России

Достижение мира на Украине должно отвечать интересам Москвы, в том числе в ходе предстоящих переговоров президентов России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Главное условие для завершения конфликта назвал депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Вильян Родригес в беседе с ТАСС.

По его словам, спецоперация на Украине должна завершится достижением целей, поставленных Россией, а не результатов, интересующих главу Белого дома. Парламентарий также заявил, что решение о спецоперации было вызвано «угрозой суверенитету России и русскому народу».

Ранее Трамп заявил, что контакты российского руководства с украинским лидером Владимиром Зеленским не являются условием встречи глав Соединенных Штатов и России. Глава Белого дома подчеркнул, что готов встретиться с Путиным даже если тот пока не намерен провести переговоры с Зеленским.

