Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 8 августа 2025МирЭксклюзив

Вероятность снятия санкций с России после встречи Путина и Трампа оценили

Политолог Калачев допустил снятие санкций с России после встречи Путина и Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Снятие части санкций с России возможно после встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и, как минимум, заморозки украинского конфликта, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он объяснил это заинтересованностью Трампа в заработке на России.

«Трамп заинтересован в экономических связях. В том числе потому, что предполагает возможность гешефта. Он ведь бизнесмен. Его состояние за то время, что он президент, уже удвоилось», — заметил политолог.

По словам Калачева, Россия может предложить много проектов, в которых США было бы интересно поучаствовать. В том числе, содействуя возвращению Москвы на премиальные рынки, уточнил собеседник «Ленты.ру».

«Но для начала надо хотя бы заморозить конфликт на Украине. Снятие санкций вполне возможно, но не до, а после, — убежден Калачев. — Я действительно думаю, что Трамп хочет не только Нобелевскую премию мира, но и зарабатывать на России».

Ранее Трамп ответил на вопрос о введении новых санкций против России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Появились подробности об атаковавших российский город-курорт дронах-камикадзе

    Суд определился с арестом известного российского писателя

    Главаря кровожадной банды «Желтых хризантем» оправдали по новому делу в Москве

    Глава Intel отреагировал на призыв Трампа уйти в отставку

    Си Цзиньпин заявил о роли Китая в урегулировании украинского конфликта

    Лукашенко рассказал о возможности навсегда прекратить конфликт России и Украины

    Власти пообещали найти деньги на поддержку продаж российских машин

    Россияне в Северной Корее попробовали бургер по рецепту Ким Чен Ына

    Лукашенко опроверг слова о договорах с США за спиной у России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости