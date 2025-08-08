Мир
01:45, 8 августа 2025

Вероятность встречи Путина и Трампа в Турции оценили

Аналитик Еткин: Израильское лобби в США могут помешать встрече Трампа и Путина
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Антитурецкие акции израильского лобби в США могут помешать проведению встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции. Об это заявил турецкий аналитик, основатель портала YetkinReport Мурат Еткин в беседе с РИА Новости.

По словам Еткина, турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган уже призывал провести подобную встречу в Турции. Он уточнил, что есть ряд факторов, которые могут помешать проведению встречи именно в Турции. Помимо прочего, среди них — напряженность в отношениях Москвы и Анкары из-за азербайджано-армянской проблематики.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером, даже если тот не намеревается до этого провести предварительную встречу с украинским главой Владимиром Зеленским.

