Видео с призывающей к новому крепостному праву в России Симоньян оказалось дипфейком

В соцсетях начало распространяться видео, на котором главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян якобы выступает за создание нового крепостного права и высказывается положительно о невольничьем рынке братьев Стерлиговых.

В действительности видео является дипфейком. За его основу взят ролик, который Симоньян опубликовала в своем Telegram 7 августа. На нем журналистка говорит совсем на другую тему — об Армении и ее премьер-министре Николе Пашиняне.

О том, что распространяемое видео является дипфейком, свидетельствует также голос Симоньян, который на настоящем видео звучит иначе. Также страдает качество фейкового ролика — мимика и шевеление губами журналистки будто не живые.

Фейковое видео с Симоньян и ее высказывание о том, что в России якобы следует создать новое крепостное право, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».