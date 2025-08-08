Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:42, 8 августа 2025Экономика

Владивосток сдвинулся после землетрясения на Камчатке

Ученый Шестаков: Владивосток сдвинулся на юг после землетрясения на Камчатке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

После недавнего мощного землетрясения на Камчатке Владивосток сдвинулся на юг и обратно. Об этом сообщил профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков в разговоре с ТАСС.

По информации ученого, в столице Приморья, которая находилась более чем в 2,3 тысячи километров от эпицентра, «почувствовали» землетрясение. «Спустя 10 минут после главного толчка наш город «качнуло» почти на пять сантиметров к югу, а затем на столько же к северу», — объяснил Шестаков.

Материалы по теме:
Россиян предупредили об опасной активности четырех вулканов
Россиян предупредили об опасной активности четырех вулканов
5 августа 2025
Часть Камчатки сместилась на два метра после мощного землетрясения
Часть Камчатки сместилась на два метра после мощного землетрясения
5 августа 2025

Исследователи из Политехнического института ДВФУ совместно с Институтом прикладной математики ДВО РАН, коллегами из Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН раскрыли детальный механизм смещения горных массивов Камчатки после мощного землетрясения. Благодаря приборам глобального спутникового позиционирования ГЛОНАСС / GPS (ГНСС) ученые выяснили, что менее чем через минуту после подземных толчков магнитудой 8,8 южная часть полуострова начала плавно смещаться. Так, в течение следующих двух минут горные массивы, в том числе вулканические постройки, переместились на два метра на юго-восток, одновременно опустившись более чем на 30 сантиметров.

Ранее в пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН рассказали, что смещение земной поверхности, подобное по масштабу тому, которое наблюдалось после землетрясения на Камчатке, фиксировалось после подземных толчков в японском регионе Тохоку в 2011 году. Его магнитуда составила 9.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

    В Великобритании допустили принуждение Украины к уступкам

    Владивосток сдвинулся после землетрясения на Камчатке

    Трамп ответил на избиение Больших Яиц

    Россиянам назвали сроки исчезновения скидок на автомобили

    Боец ВСУ попытался увезти на мотоцикле трофейный российский дрон и поплатился

    Россиянин объяснил свое дезертирство желанием отдохнуть от службы

    Объяснена причина плача и смеха некоторых женщин после оргазма

    В США оценили доходы от пошлин

    Большие потери ВСУ на одном из направлений объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости