Владивосток сдвинулся после землетрясения на Камчатке

Ученый Шестаков: Владивосток сдвинулся на юг после землетрясения на Камчатке

После недавнего мощного землетрясения на Камчатке Владивосток сдвинулся на юг и обратно. Об этом сообщил профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков в разговоре с ТАСС.

По информации ученого, в столице Приморья, которая находилась более чем в 2,3 тысячи километров от эпицентра, «почувствовали» землетрясение. «Спустя 10 минут после главного толчка наш город «качнуло» почти на пять сантиметров к югу, а затем на столько же к северу», — объяснил Шестаков.

Исследователи из Политехнического института ДВФУ совместно с Институтом прикладной математики ДВО РАН, коллегами из Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН раскрыли детальный механизм смещения горных массивов Камчатки после мощного землетрясения. Благодаря приборам глобального спутникового позиционирования ГЛОНАСС / GPS (ГНСС) ученые выяснили, что менее чем через минуту после подземных толчков магнитудой 8,8 южная часть полуострова начала плавно смещаться. Так, в течение следующих двух минут горные массивы, в том числе вулканические постройки, переместились на два метра на юго-восток, одновременно опустившись более чем на 30 сантиметров.

Ранее в пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН рассказали, что смещение земной поверхности, подобное по масштабу тому, которое наблюдалось после землетрясения на Камчатке, фиксировалось после подземных толчков в японском регионе Тохоку в 2011 году. Его магнитуда составила 9.