Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:11, 8 августа 2025Ценности

Внешность 81-летнего Роберта Де Ниро на фото с прогулки вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ZUMA Press, Inc./ Legion-Media

Внешность американского актера Роберта Де Ниро на фото с прогулки вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 81-летнего артиста на улице в Нью-Йорке. Он предстал перед камерой в серой куртке поверх белой футболки, бежевых шортах ниже колена и черных кроссовках. На нем также были надеты кепка и очки.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Выглядит немного странно. Надеюсь, с ним все в порядке», «Выглядит старше своих лет», «Кажется старым и хрупким», «Выглядит прекрасно для своего возраста», «На мой взгляд, очень бодрый и энергичный», «Мне 42, и он выглядит лучше меня», — разошлись во мнениях юзеры.

В апреле внешность 72-летнего американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавый режим». В Грузии в годовщину пятидневной войны с Россией раскрыли заказчиков конфликта

    Возможность прекратить рост цен в России оценили

    Стало известно о планах России и США заключить перемирие на Украине

    В МИД Италии высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Риме

    Тело бойца ВСУ в ставшем для него могилой окопе в Курской области сняли на фото

    Раскрыты подробности задержания сотрудника секретного подразделения МВД

    Россияне смогут пять дней наблюдать красивое явление

    Раскрыт тайный смысл часов за 23 миллиона рублей новой жены миллиардера Безоса

    В Москве задержали сотрудника секретного подразделения МВД

    Получившему ранение на СВО военнослужащему из Африки вручили паспорт гражданина России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости