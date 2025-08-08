Внешность 81-летнего Роберта Де Ниро на фото с прогулки вызвала споры в сети

Внешность американского актера Роберта Де Ниро на фото с прогулки вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 81-летнего артиста на улице в Нью-Йорке. Он предстал перед камерой в серой куртке поверх белой футболки, бежевых шортах ниже колена и черных кроссовках. На нем также были надеты кепка и очки.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Выглядит немного странно. Надеюсь, с ним все в порядке», «Выглядит старше своих лет», «Кажется старым и хрупким», «Выглядит прекрасно для своего возраста», «На мой взгляд, очень бодрый и энергичный», «Мне 42, и он выглядит лучше меня», — разошлись во мнениях юзеры.

В апреле внешность 72-летнего американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть».