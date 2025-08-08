Россия
Военный эксперт раскрыл тактику применения российских БПЛА по принципу вольчьей стаи

ВС России применяют особую тактику по запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием «Волчья стая». Подробности раскрыл военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

«Дроны действуют с разных направлений, собираясь перед атакой. Одна из "Гераней" выполняет роль ведущей и летит наверху. А другие летят к цели с разных сторон», — пояснил специалист. Если «ведущую "Герань"» сбивают, на ее место автоматически поднимается другая.

Кроме того, при этой тактике ВС РФ зачастую прямо перед началом комбинированной атаки запускают ложные дроны «Гербера». Они существенно дешевле настоящих и принимают на себя основной удар систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Все это приводит к очень высокому проценту поражения вражеских целей», — заключил Рожин.

