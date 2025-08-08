Экономика
18:03, 8 августа 2025Экономика

Возможность прекратить рост цен в России оценили

Зампред ЦБ Заботкин: В обозримом будущем нулевого роста цен в РФ не ожидается
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В обозримом будущем нулевого роста цен в России не ожидается. Так оценил возможность прекращения инфляции в России зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Отвечая на вопросы подписчиков официального канала регулятора, представитель ЦБ заявил, что нулевая инфляция не была бы полезна.

«От нулевой инфляции недалеко и до дефляции, которая может быть большим испытанием для экономики и развития бизнеса. Более здоровая ситуация — это низкий и предсказуемый, но не нулевой рост цен. Поэтому наша цель по инфляции — четыре процента. По нашему базовому прогнозу, до этого уровня годовая инфляция снизится в 2026 году», — пояснил Заботкин.

Также представитель ЦБ отметил, что опускать ключевую ставку до нуля опасно — люди захотят скорее потратить деньги вместо того, чтобы их сберегать. Это разгонит спрос слишком резко, быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит, все снова уйдет в рост цен.

«Инфляция может не просто повыситься, а выйти из-под контроля. Такие примеры мы видели в недавней истории отдельных стран», — пояснил Заботкин.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил зафиксировать цены на самые востребованные продовольственные товары. Он сослался на предложение экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), которые рекомендовали на три-четыре месяца зафиксировать цены на продукты первой необходимости: мясо, сахар, овощи и фрукты.

