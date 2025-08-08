Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 8 августа 2025Бывший СССР

ВС России развили наступление в Красноармейске

ВС России ведут активные бои в Красноармейске
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут активные бои в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части нарезают Покровск по секторам и уничтожают противника в изолированных котлах», — рассказал источник канала.

Он добавил, что бои также идут на флангах группировки Вооруженных сил Украины. По его словам, российские войска пытаются прервать снабжение украинских войск в городе и установить контроль над логистикой противника.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что линия фронта на Украине находится на грани обрушения. Он отметил, что в подобной ситуации продолжать мобилизацию и «посылать на смерть еще больше молодых людей» становится совершенно бессмысленным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    В сети обругали Adidas за ужин в церкви

    Десятки дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

    Российская легкоатлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении детей

    Врач предупредил о риске оказаться на операционном столе из-за смартфона

    Россиянка притворялась военным юристом и обманывала бойцов СВО

    Лукашенко назвал Европу вонючей и поддержал Трампа

    Минобороны Индии опровергло приостановку военных закупок у США

    ВС России развили наступление в Красноармейске

    Индия резко нарастила закупки нероссийской нефти под давлением Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости