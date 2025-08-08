ВС России ведут активные бои в Красноармейске

Вооруженные силы (ВС) России ведут активные бои в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части нарезают Покровск по секторам и уничтожают противника в изолированных котлах», — рассказал источник канала.

Он добавил, что бои также идут на флангах группировки Вооруженных сил Украины. По его словам, российские войска пытаются прервать снабжение украинских войск в городе и установить контроль над логистикой противника.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что линия фронта на Украине находится на грани обрушения. Он отметил, что в подобной ситуации продолжать мобилизацию и «посылать на смерть еще больше молодых людей» становится совершенно бессмысленным.