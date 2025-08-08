Россия
13:27, 8 августа 2025Россия

ВСУ за полтора часа атаковали четыре региона России

Минобороны: Силы ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полтора часа атаковали четыре региона России. Подробности об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 09:45 до 11:15 по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 дронов над четырьмя регионами и Азовским морем.

Больше всего летательных аппаратов — 6 — сбили над Орловской областью. Еще 3 перехватили над Курской областью, 2 — над Краснодарским краем, по 1 — над Тульской областью и Азовским морем.

ВСУ с ночи пытались нанести удары по России. В ночь на 8 августа над шестью регионами перехватили 30 украинских беспилотников. Под удар попали Ростовская, Саратовская, Брянская, Белгородская и Волгоградская области, а также Крым.

    Все новости