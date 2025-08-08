Россия
Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 30 дронов ВСУ над шестью регионами России
В ночь на пятницу, 8 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России три десятка беспилотных летательных аппаратов. Подробности о ночных ударах сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 дронов ВСУ над шестью регионами России. Попытки атак были предприняты в период с 0:20 до 5:40 по московскому времени.

Больше всего дронов — 9 — сбили над Ростовской областью. Еще 8 перехватили над Крымом, 6 — над Саратовской областью, 5 — над Брянской областью, по одному — над Белгородской и Волгоградской областями.

Прошлой ночью ВСУ выпустили по России 82 дрона. 31 перехватили над Азовским морем, еще 11 — над Крымом, 10 — над Ростовской областью, 9 — над Краснодарским краем, 8 — над Черным морем, 7— над Волгоградской областью, 4 — над Белгородской областью, по 1 — над Курской и Орловской областями.

