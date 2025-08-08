Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:28, 8 августа 2025Бывший СССР

Мирошник рассказал о целенаправленной охоте ВСУ на жителей прифронтовых районов ЛНР

Мирошник: ВСУ целенаправленно охотятся на жителей прифронтовых районов ЛНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно при помощи дронов охотятся на жителей прифронтовых районов Луганской народной республики (ЛНР), рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев пытается преднамеренно создать неприемлемые условия жизни в прифронтовых районах. Он уточнил, что украинские войска активно используют беспилотники для нанесения ударов по объектам инфраструктуры, в первую очередь энергетики, водоснабжения. Кроме того, ВСУ атакуют здания местных органов власти, а также любых структур, которые предоставляют услуги населению.

Он подчеркнул, что ВСУ при помощи беспилоников охотятся за гражданским населением в прифронтовых районах ЛНР. Особенно остро эта проблема стоит в районе Кременной, Сватово и Лисичанска.

Ранее украинский дрон-разведчик сбили на границе с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Военкоры сообщили о назначении нового командующего группировкой войск «Север»

    В Германии назвали ошибкой слишком решительную поддержку Зеленского

    Мирошник рассказал о целенаправленной охоте ВСУ на жителей прифронтовых районов ЛНР

    Двоих детей доставили в больницу после обрыва канатной дороги в Нальчике

    На Украине высказались о границах 1991 года и «тяжелых компромиссах»

    В Санкт-Петербурге обезумевшая мать напала на своего ребенка с ножом

    Стало известно о переданном Путиным через Уиткоффа ордене для сотрудницы ЦРУ

    Четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги в Нальчике

    В Краснодарском крае возник пожар в районе НПЗ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости