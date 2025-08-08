Мирошник рассказал о целенаправленной охоте ВСУ на жителей прифронтовых районов ЛНР

Мирошник: ВСУ целенаправленно охотятся на жителей прифронтовых районов ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно при помощи дронов охотятся на жителей прифронтовых районов Луганской народной республики (ЛНР), рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев пытается преднамеренно создать неприемлемые условия жизни в прифронтовых районах. Он уточнил, что украинские войска активно используют беспилотники для нанесения ударов по объектам инфраструктуры, в первую очередь энергетики, водоснабжения. Кроме того, ВСУ атакуют здания местных органов власти, а также любых структур, которые предоставляют услуги населению.

Он подчеркнул, что ВСУ при помощи беспилоников охотятся за гражданским населением в прифронтовых районах ЛНР. Особенно остро эта проблема стоит в районе Кременной, Сватово и Лисичанска.

Ранее украинский дрон-разведчик сбили на границе с Россией.

