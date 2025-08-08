Украинский дрон-разведчик сбили на границе с Россией

ТАСС: Дрон-разведчик ВСУ «Валькирия» сбит из пулемета на границе с Россией

Российские военнослужащие сбили при помощи пулемета сбили дрон-разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Валькирия» на границе Белгородской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах РФ.

По его словам, противник рассчитывал совершить воздушную разведку территории региона, используя БПЛА. «Беспилотник обнаружен постом воздушного наблюдения и сбит из пулемета», — подчеркнул собеседник агентства.

Уточняется, что дальность украинского дрона составляет порядка 30 километров, его крейсерская скорость равна 60 километрам в час.