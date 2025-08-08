Зеленский переговорил с премьером Польши

Зеленский провел разговор с премьером Польши Туском

Президент Украины Владимир провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Многое успели обсудить: и нашу работу ради мира, совместное оборонное производство, поддержку украинцев и переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе», — написал Зеленский.

Помимо этого, он сообщил, что проинформировал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими коллегами.

Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По его словам, он обсудил с Мерцем необходимость завершения конфликта на территории республики и вступление Украины в Евросоюз.