Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:24, 8 августа 2025Забота о себе

Женщинам назвали одну из самых больших ошибок при менопаузе

Врач Моньино назвала отказ от жиров одной из самых больших ошибок при менопаузе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Сандра Моньино заявила, что отказ от жиров в пользу более легкой пищи является одной из самых больших ошибок женщин во время менопаузы. Ее слова передает издание Vanitatis.

Среди причин отказа женщин от жиров при менопаузе Моньино назвала желание контролировать вес и улучшить здоровье в целом. «Наши гормоны образуются их жира. Именно они определяют интенсивность симптомов, связанных с менопаузой», — пояснила она.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Таким образом, объяснила диетолог, если исключить жиры из рациона, то можно еще сильнее разбалансировать гормональную систему. При этом врач подчеркнула, что необходимо выбирать качественные жиры, которые содержатся, к примеру, в авокадо и оливковом масле.

Ранее диетолог Алексей Березников заявил, что соленые огурцы могут навредить здоровью. По его словам, чрезмерное их употребление чревато гипертонией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    В России запустили уникальный проект

    К продаже Индии российской Т-14 «Арматы» появились вопросы в США

    Следователи попросили заочно арестовать российского писателя Дмитрия Быкова

    Павлюченко назвал футболиста лучше Месси и Роналду

    Пашинян процитировал Библию перед встречей с Трампом и Алиевым

    Россиянка похитила сотни тысяч рублей на строительстве туристического объекта

    В ЕС заявили о необходимости встречи с Путиным

    Стало известно о смерти пилота вертолета прямо во время рейса в российском регионе

    Наказанная за слово «хохол» россиянка прокомментировала решение суда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости