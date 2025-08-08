Женщинам назвали одну из самых больших ошибок при менопаузе

Врач Моньино назвала отказ от жиров одной из самых больших ошибок при менопаузе

Диетолог Сандра Моньино заявила, что отказ от жиров в пользу более легкой пищи является одной из самых больших ошибок женщин во время менопаузы. Ее слова передает издание Vanitatis.

Среди причин отказа женщин от жиров при менопаузе Моньино назвала желание контролировать вес и улучшить здоровье в целом. «Наши гормоны образуются их жира. Именно они определяют интенсивность симптомов, связанных с менопаузой», — пояснила она.

Таким образом, объяснила диетолог, если исключить жиры из рациона, то можно еще сильнее разбалансировать гормональную систему. При этом врач подчеркнула, что необходимо выбирать качественные жиры, которые содержатся, к примеру, в авокадо и оливковом масле.

Ранее диетолог Алексей Березников заявил, что соленые огурцы могут навредить здоровью. По его словам, чрезмерное их употребление чревато гипертонией.