14:34, 8 августа 2025Из жизни

У переживавшей из-за выросшего живота женщины удалили восьмикилограммовую кисту

В Таиланде врачи нашли у пациентки с жалобами на лишний вес гигантскую кисту
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

В Таиланде у 31-летней женщины обнаружили гигантскую кисту яичника, с которой она прожила несколько лет. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина по имени Ратчанапорн несколько лет страдала от того, что располнела — у нее вырос заметный живот. Семья тоже считала, что она набрала лишний вес. Все изменилось, когда женщина начала испытывать проблемы с дыханием. Когда она пришла с жалобами в больницу, после обследования врачи нашли у пациентки 30-сантиметровую кисту весом восемь килограммов.

«Ее живот выглядел так, будто она беременна двойней», — рассказала мать пациентки. Шестичасовая операция по удалению опухоли прошла успешно. Как только кисту вырезали, вес Ратчанапорн уменьшился с 86 до 75 килограммов.

Врачи отмечают, что подобные случаи встречаются все чаще. Сейчас женщина проходит реабилитацию, а результаты гистологического исследования станут известны 19 августа. «Мы даже представить не могли, что это что-то серьезное», — призналась мать пациентки.

Ранее сообщалось, что в Индии прооперировали 17-летнего юношу и удалили из его живота части тела его нерожденного брата-близнеца. С рождения из туловища подростка торчали ноги, ягодицы и гениталии брата, слившегося с ним в утробе.

