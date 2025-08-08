Интернет и СМИ
Живший в Северной Корее российский блогер опроверг стереотип о стране

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Популярный российский техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), в детстве живший в КНДР, заявил, что не считает северокорейцев несчастными. Этот стереотип он опроверг в беседе с проектом «Федоc», ролик вышел на YouTube.

Петухов уточнил, что жил в посольстве этой страны примерно с 1985 по 1993 год. По его мнению, в те годы Северная Корея была прогрессивнее СССР в некоторых бытовых вопросах.

«Они не жили бедно. Конечно, сейчас контраст между Южной Кореей и Северной гигантский. (...) Но, в целом, там достаточно счастливые люди живут, мне кажется. Если им сказать, что они живут в нищете, плохо и грустно, они тебя, наверное, не очень поймут», — заявил Wylsacom.

По мнению блогера, жители Северной Кореи не считают себя несчастными, поскольку не знают о том, как живут люди в других странах. Он также назвал КНДР достаточно приятным местом.

Ранее Wylsacom оценил возможность эмиграции. Как заверил блогер, он много путешествовал и пришел к выводу, что лучше всего жить в России.

