11:22, 8 августа 2025

Живущий в США известный российский комик пошутил об американском гражданстве

Живущий в Америке комик Незлобин заявил, что пока не получил гражданство США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, живущий в США, высказался об американском гражданстве. Видео доступно на YouTube-канале юмориста.

По словам Незлобина, он пока не получил гражданство США. Юморист пошутил, что то, когда он получит американский паспорт, зависит от того, как скоро президенту США Дональду Трампу, известному своей антиэмигрантской политикой, объявят импичмент.

Ранее сообщалось, что Незлобин назвал Америку своим домом. Он также заявил, что вернулся бы в Россию в старости, однако пока что его деятельность связана с США.

Перед этим стало известно, что Незлобин избавился от элитного жилья в Москве. Речь идет о квартире на улице Спиридоновке рядом с Патриаршими прудами в Пресненском районе столицы.

Александр Незлобин — российский стендап-комик. Играл в составе команды КВН Уральского государственного экономического института. С 2006 по 2018 год был резидентом Comedy Club на ТНТ. После этого он перешел на канал СТС и был ведущим программ «Слава Богу, ты пришел!» и «Русские не смеются». В 2021 году Незлобин переехал в США, где продолжил строить карьеру комика.

