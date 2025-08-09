Американист назвал символичным выбор места встречи Трампа и Путина

Блохин: Выбор места для встречи Трампа и Путина имеет символическое значение

Выборы Аляски как места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеет символическое значение. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, передает RT.

«Обычно такие встречи должны проходить в нейтральных государствах, но Аляска на руку как России, так и США. (...) Символизм здесь как для Трампа, так и для нас», — рассказал Блохин.

Он добавил, что важность для Трампа заключается в том, что переговоры будут проходить на территории США и все мировые СМИ будут приковывать взгляды к стране, в то время как для России символизм заключается в том, что Аляска принадлежала Российской Империи.