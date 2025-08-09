Из жизни
12:36, 9 августа 2025Из жизни

Британский монарх заработал 320 миллионов рублей на музейных ворах с топорами

Британский монарх заработал миллионы рублей после кражи из музея Коньяк-Жэ
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Royal Collection Trust

Дерзкая музейная кража в Париже позволила британскому монарху заработать 320 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Artnet.

Кража произошла 20 ноября 2024 года в парижском музее Коньяк-Жэ. Злоумышленники, вооруженные топорами и битами, на глазах посетителей разбили витрину, схватили добычу и скрылись на мотоциклах. На все это ворам понадобилось лишь три минуты.

Пропали семь редких табакерок, общая стоимость которых оценивалась более чем в миллион евро (92 миллиона рублей). Все они временно выставлялись в Коньяк-Жэ. Две табакерки предоставил Лувр, еще три обычно хранились в лондонском музее Виктории и Альберта, остальные входили в Королевскую коллекцию — собрание произведений искусства и драгоценностей британской королевской семьи.

Из годового отчета фонда Королевской коллекции стало известно, что табакерки были застрахованы. После их похищения фонд получил более трех миллионов фунтов стерлингов (320 миллионов рублей). Эти средства собираются направить на приобретение новых ценных предметов искусства или реставрацию уже имеющихся.

Ранее сообщалось, что в США владельцам вернули картину, которая была украдена 54 года назад мафией в штате Нью-Джерси. В ее похищении оказался замешан одиозный сенатор.

    Все новости