Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 9 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады обратил внимание на предрешенный исход переговоров Путина и Трампа

Дубинский: Принципы перемирия между Путиным и Трампом на Украине уже обозначены
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Принципы перемирия между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на Украине уже обозначены. Об этом написал находящиеся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Базовые принципы мирного договора и перемирия перед ним — уже обозначены США», — написал парламентарий.

По его словам, мало кто обращает внимание на то, что Трамп делает Путину предложение, которое они будут обсуждать на совместной встрече на Аляске.

Ранее Дональд Трамп объявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил блокировкой «моста Трампа»

    На Западе признали важность России и США в определении будущего Европы

    Россиянка побывала в Таиланде и рассказала о местном обычае отрезать кошкам хвосты

    В России увидели важную деталь в дате встречи Путина и Трампа

    Захарова оценила переговоры лидеров Армении и Азербайджана в США

    Депутат Рады обратил внимание на предрешенный исход переговоров Путина и Трампа

    В Великобритании произошла утечка радиоактивных материалов

    Россияне захотели взыскать миллионы рублей с авиакомпании за пропуск концерта Лопес

    Президент Союза армян России назвал встречу в США фиаско для Пашиняна

    ЦСКА разгромил «Рубин» в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости