Депутат Рады обратил внимание на предрешенный исход переговоров Путина и Трампа

Дубинский: Принципы перемирия между Путиным и Трампом на Украине уже обозначены

Принципы перемирия между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на Украине уже обозначены. Об этом написал находящиеся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Базовые принципы мирного договора и перемирия перед ним — уже обозначены США», — написал парламентарий.

По его словам, мало кто обращает внимание на то, что Трамп делает Путину предложение, которое они будут обсуждать на совместной встрече на Аляске.

Ранее Дональд Трамп объявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова американского лидера.