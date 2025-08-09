Россия
Два человека стали жертвами атак ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков: Два человека стали жертвами атак ВСУ за сутки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

За минувшие сутки два человека стали жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Жертвой атак ВСУ стал житель Валуйского городского округа, по которому за сутки нанесли удары 22 беспилотника. Там же ранения получила женщина. В Грайворонском округе из-за ударов противника жертвой стала местная жительница, ранения получили ее родители.

Всего за минувшие сутки, как уточнил губернатор, Украина атаковала Белгородскую область с помощью 100 беспилотников, под удар попали девять районов и 52 населенных пункта.

В ночь в субботу, 9 августа, сообщалось, что ВСУ выпустили по Белгородской области 8 беспилотников. Под удар попали Курская, Брянская, Калужская, Тульская, Орловская области, а также Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Московский регион, Липецкая область и Азовское море. Всего за ночь над Россией сбили почти сотню дронов.

