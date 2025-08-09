Два человека стали жертвами атак ВСУ на российский регион

За минувшие сутки два человека стали жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Жертвой атак ВСУ стал житель Валуйского городского округа, по которому за сутки нанесли удары 22 беспилотника. Там же ранения получила женщина. В Грайворонском округе из-за ударов противника жертвой стала местная жительница, ранения получили ее родители.
Всего за минувшие сутки, как уточнил губернатор, Украина атаковала Белгородскую область с помощью 100 беспилотников, под удар попали девять районов и 52 населенных пункта.
В ночь в субботу, 9 августа, сообщалось, что ВСУ выпустили по Белгородской области 8 беспилотников. Под удар попали Курская, Брянская, Калужская, Тульская, Орловская области, а также Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Московский регион, Липецкая область и Азовское море. Всего за ночь над Россией сбили почти сотню дронов.