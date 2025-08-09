Мир
23:48, 9 августа 2025

Глава МИД Британии провел переговоры по Украине с представителями Киева и Европы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Лэмми провел переговоры по Украине с представителями Киева и Европы. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети X.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства рассказал, что был организатором встречи с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, а также с советниками по нацбезопасности из Европы в Чивнинг-хаус «для обсуждения следующих шагов для мира на Украине».

Ранее Лэмми в ходе встречи с Вэнсом пошутил про его образование. «Мне повезло учиться в Гарварде. Я думаю, что вице-президент ходил в университет послабее», — сказал он. Вице-президент США получил высшее образование в Йельском университете, входящем в так называемую «Лигу плюща», — ассоциацию восьми наиболее престижных частных американских университетов.

