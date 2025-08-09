Меркурис: Взятие Красноармейска приведет к прорыву фронта в Донбассе

Взяв Красноармейск, Вооруженные силы (ВС) России запустят прорыв всего фронта в Донбассе, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.

По его словам, возможное взятие под контроль Красноармейска могло побудить президента США Дональда Трампа скорее перейти к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

«Теперь, если Покровск (Красноармейск — примечание "Ленты.ру") падет, как я уже сказал, вся линия обороны начнет рушиться», — предрек он.

Ранее сообщалось, что ВС России ведут активные бои в Красноармейске.