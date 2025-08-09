Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Microsoft

РБК: Суд начал процедуру банкротства «Майкрософт Рус»

Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» американской корпорации Microsoft «Майкрософт Рус». Об этом сообщает РБК.

О том, что процесс банкротства был начат, свидетельствуют данные базы СПАРК. «Майкрософт Рус» обратилась в суд с заявлением для признания банкротства 30 мая.

При этом в отчетности компании за 2024 год было указано, что Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации «Майкрософт Рус».

Ранее долги «Майкрософт Рус» оценили. Уточнялось, что задолженность российской «дочки» Microsoft превысила 1,5 миллиарда рублей.

Microsoft начала сокращать свое присутствие в России весной 2022 года. В июне 2024 года компания отключила от своих сервисов половину организаций из России. В начале 2025 года были закрыты филиалы корпорации в 13 российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.