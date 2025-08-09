Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 9 августа 2025Мир

МИД России изменил рекомендации относительно посещения Израиля

МИД: Рекомендации россиянам не посещать Израиль из-за обстановки сняты
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

МИД России снял рекомендацию для россиян, согласно которой не стоит посещать Израиль из-за ситуации в ближневосточном регионе. Об этом сообщил директор Консульского департамента МИД России Алексей Климов, его цитирует ТАСС.

«На фоне относительной стабилизации ситуации в регионе препятствия для посещения Израиля в настоящее время отсутствуют», — сказал дипломат.

При этом, по его словам, российским гражданам, которые находятся на территории Израиля, лучше избегать посещения районов, которые граничат с Сирией и Ливаном, а также окрестностей сектора Газа.

Ранее Россия сняла запрет для отечественных компаний на продажу туров в Израиль. По заявлению генерального директора Минтуризма Израиля Дани Шахара, целом обстановка в Израиле полностью безопасная, а у приграничных опасных районов туристических мест нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась новая версия условий Путина по заключению мира на Украине

    ВС России сбили украинский истребитель Су-27

    Двукратный олимпийский чемпион заявил о деградации российского спорта

    Единственный возглавлявший ФБР и ЦРУ мужчина умер в возрасте 101 год

    МИД России изменил рекомендации относительно посещения Израиля

    Военные ВСУ сбежали с позиций после передачи Российской армии координат заградотрядов

    Россиянам посоветовали не есть на завтрак некоторые фрукты из-за риска «газового скандала»

    Стало известно о хищении у Минобороны десятка квартир для военных

    Опубликованы первые кадры с места взрыва на российском заводе

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости