МИД России изменил рекомендации относительно посещения Израиля

МИД: Рекомендации россиянам не посещать Израиль из-за обстановки сняты

МИД России снял рекомендацию для россиян, согласно которой не стоит посещать Израиль из-за ситуации в ближневосточном регионе. Об этом сообщил директор Консульского департамента МИД России Алексей Климов, его цитирует ТАСС.

«На фоне относительной стабилизации ситуации в регионе препятствия для посещения Израиля в настоящее время отсутствуют», — сказал дипломат.

При этом, по его словам, российским гражданам, которые находятся на территории Израиля, лучше избегать посещения районов, которые граничат с Сирией и Ливаном, а также окрестностей сектора Газа.

Ранее Россия сняла запрет для отечественных компаний на продажу туров в Израиль. По заявлению генерального директора Минтуризма Израиля Дани Шахара, целом обстановка в Израиле полностью безопасная, а у приграничных опасных районов туристических мест нет.