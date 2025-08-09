Мужчина начал рисовать ужасные портреты за деньги и прославился

WaPo: Житель Чикаго начал рисовать ужасные портреты горожан и прославился

Житель американского штата Иллинойс начал рисовать ужасные портреты прохожих за пять долларов (400 рублей) и прославился на всю страну. Его историю рассказывает The Washington Post (WaPo).

26-летний Джейкоб Райан Рено из Чикаго начал рисовать портреты на улице в мае. Каждое воскресенье он располагается за столиком на фермерской ярмарке на площади Логана и выставляет рекламный стенд с надписью: «Ужасные портреты. Пять долларов. Ужасные пять минут». Мужчина рисует портреты желающих черными мелками и шариковыми ручками на белой бумаге. Его произведения больше всего напоминают рисунки в тетради неумелого школьника. Однако из-за этой особенности они очень быстро прославились среди горожан.

«Я пыталась не смотреть на тот ужас, который он творил с моим лицом. Но когда он повернул портрет, это было так смешно. Я хохотала, наверное, минут пять», — рассказала Виктория Лонерган. Она раньше работала в рекламном агентстве вместе с Рено, а потом решила посмотреть на его новое занятие.

Американец рассказал, что впервые создал «ужасный портрет» на вечеринке в 2018 году. Тогда они с подругой напились, решили нарисовать друг друга и получилось очень смешно. Весной 2024-го Рено случайно нашел фотографии с той вечеринки в социальной сети и подумал, что подобный вид живописи мог бы стать популярным.

В мае он начал регулярно рисовать портреты на улицах и действительно быстро прославился. Теперь к нему выстраиваются очереди желающих увидеть себя в ужасном виде. Многие его модели вставляют портреты в рамки и вешают дома.

Рено утверждает, что в своих портретах не стремится точно передать внешность человека, но старается ухватить суть его личности. Тем не менее важнее всего для художника — заставить свою модель рассмеяться, когда он показывает готовую работу. По словам Рено, пока еще ни один человек не пожаловался на его портрет. После того как о работах американца рассказали СМИ, у него появились поклонники по всей стране.

