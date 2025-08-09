Бывший СССР
На Украине людей начали готовить к снижению мобилизационного возраста и призыву женщин

РИА Новости: Киев готовит общество к снижению мобилизационного возраста
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На Украине намерены снизить мобилизационный возраст, а также начать призывать женщин на службу в армии. Жителей республики уже готовят к грядущим изменениям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В частности, на это указывают различные публикации о критической ситуации для Украины на поле боя. Например, волонтер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юлия Толмачева в соцсетях рассказывает о том, что ВСУ испытывают проблемы почти на всех направлениях, пояснил собеседник агентства.

«Быть может, до украинского общества такого рода информация действительно не доходит, но уверены, что на Банковой прекрасно все осознают. Для этого и идет прогрев общества для последующего снижения мобилизационного возраста и призыва женщин на военную службу», — поделился представитель силовых структур.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что ВСУ стоят на пороге провала мобилизации и коллапса на передовой.

