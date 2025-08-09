При ударе по лагерю «Азова» в Харьковской области пострадали 200 человек

В результате поражения оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» лагеря подготовки подразделений 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области 7 августа ранения получили около 200 человек, не выжили более 50. Потери ВСУ раскрыл Telegram-канал «Изнанка».

«Помимо этого, была поражена техника разных типов около 12 единиц и склад РАВ, который сам по себе унес немало жизней. На месте работает очередная комиссия», — уточнил источник «Изнанки».

В публикации отмечается, что нерешенная проблема с оповещением личного состава в очередной раз привела к большим потерям среди украинских бойцов.

Ранее Сухопутные войска ВСУ сообщили, что Армия России поразила учебный полигон украинской армии. В ВСУ не уточнили, где это произошло, однако вскоре в сети появились кадры удара по полигону в Черниговской области.