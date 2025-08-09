Неизвестный устроил стрельбу в университете американского штата Джорджия

Fox News: Неизвестный устроил стрельбу в Университете Эмори в США

Неизвестный устроил стрельбу в Университете Эмори американского штата Джорджия, об этом сообщил телеканал Fox News.

Инцидент произошел в пятницу около 16:00 по местному времени (23:00 мск) на территории университетского кампуса. Руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне. О мотивах нападавшего неизвестно.

Позднее телеканал NBC уточнил, что стрелок обнаружен мертвым, также в больнице скончался офицер полиции округа Декалб Дэвид Роуз, получивший тяжелые ранения. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на американской военной базе Форт-Стюарт, которая расположена в штате Джорджия, произошла стрельба. По данным телеканала CNN, ранения получили пять солдат, они были доставлены в военный госпиталь. Отмечается, что стрелок был задержан.