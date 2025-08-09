Россия
Один человек стал жертвой обрушения кровли породы на российской шахте

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате обрушения кровли породы на шахте в Ростовской области. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«По предварительной информации, под завалами больше нет пострадавших», — сообщил собеседник агентства.

Как ранее в беседе с ТАСС сообщало региональное управление МЧС, авария произошла на шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе. Внутри шахты после ЧП находились два человека, конструкция там обрушилась на глубине 500 метров.

Ранее авария произошла на шахте в Воркуте — там остановился вентилятор главного проветривания. Более сотни находившихся под землей горняков экстренно вывели на поверхность. Никто из них не пострадал.

