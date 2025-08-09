Пашинян высказался о делимитации границ между Баку и Ереваном

Пашинян: Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном продолжится

Процесс делимитации границ между Баку и Ереваном продолжится. На эту тему высказался премьер-министр Армении Никол Пашинян, его цитирует ТАСС.

«Есть территории, которые принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, а есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем», — заметил он. В связи с этим он обратил внимание на важность процесса делимитации и возвращение территорий сторонами.

Ранее армянский премьер заявил, что Ереван и Баку установили мир после подписания соглашения при посредничестве президента США Дональда Трампа. Важно зафиксировать этот факт и продолжить работу по институционализации договоренностей, заключил он.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. В частности, речь шла о спорном Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению.