Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 9 августа 2025Россия

Первые секунды после взрыва на российском заводе попали на видео

Shot показал первые секунды после взрыва с 36 пострадавшими на заводе в Башкирии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Первые секунды после взрыва на заводе «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мужчина в противогазе стоит среди заводских установок. Вокруг него белые облака дыма. Потерпевшие лежат прямо на асфальте.

Как уточняет Shot, работники предприятия получили отравление хлором, а также химические ожоги глаз и легких. Всего при взрыве пострадали 36 человек, девять из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной взрыва стала разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думаю, что мне нельзя играть плохих людей». Умер Иван Краско. Любимый миллионами актер долго и тяжело болел

    В Госдуме объяснили планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

    Белоусов посетил инфраструктуру Балтийского флота

    Во Франции рассказали об отговорках Киева для продолжения конфликта

    Володин высказался об отмене домашнего задания в школах

    В России вспомнили предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

    Первые секунды после взрыва на российском заводе попали на видео

    Стали известны последствия ударов дронов в Краснодарском крае

    В Татарстане нашли обломки трех сбитых беспилотников

    Российская авиакомпания сообщила об отмене и переносе нескольких рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости