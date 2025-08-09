Названа причина взрыва на российском заводе

Взрыв на заводе в Башкирии произошел из-за разгерметизации трубопровода

Взрыв на заводе «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке произошел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту, Об этом сообщили на предприятии, передает РИА Новости.

«При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву», — сообщили в предприятии.

Других данных о ситуации там не привели. После взрыва на заводе приостановили работу комплекса винилхлорида-поливинилхлорида.

Взрыв на предприятии в Башкирии произошел 9 августа. По последним данным, пострадали 27 человек. Взрыв, как уточнялось, произошел на открытой технологической установке. В сети также появились кадры с места происшествия.