Россиян предупредили о наказании за выращивание могильника на даче

Правительство России ввело уголовную ответственность за кусты могильника на даче

Выращивание на участке десяти и более кустов могильника может грозить дачникам в России уголовной ответственностью. Об этом предупредило РИА Новости со ссылкой на документы правительства России.

Гармалу обыкновенную, известную как могильник, внесли в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России. В 2024 год в список также включили ипомею трехцветную и турбину щитковидную.

Для растений установлен крупный и особо крупный размеры культивирования, которые грозят ответственностью по статье 231 Уголовного кодекса РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

Ранее россиянам перечислили запрещенные растения на даче. Юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова напомнила, что гражданам нельзя выращивать мак снотворный, ипомею трехцветную и ряд других растений, содержащих наркотические и психотропные вещества.