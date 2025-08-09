Путешествия
16:38, 9 августа 2025Путешествия

Россияне стали чаще ездить на заграничные курорты

ФСБ: Поток туристов из РФ на заграничные курорты увеличился на 15 % в 2025 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В первом полугодии 2025 года россияне стали ездить на зарубежные курорты чаще, чем год назад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ России.

Всего на отдых с января по июнь выезжали почти шесть миллионов россиян – это на 15,8 процента больше, чем в прошлом году. При этом количество поездок за тот же период увеличилось почти на восемь процентов по сравнению с январем — июнем 2024 года и составило 13,7 миллиона выездов.

Самым популярным направлением у россиян остается Турция.

Ранее МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от посещения пяти стран.

