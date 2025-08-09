Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:32, 9 августа 2025Путешествия

Россиянка описала еду в Латинской Америке фразой «пищевой шок»

Алина Черненко

Фото: Josue Decavele / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Гватемале и описала местную еду фразой «пищевой шок». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что жители этой страны Латинской Америки привыкли есть на обед рис, фасоль, курицу или говядину в соусе, лепешки из кукурузной муки, салат из капусты, моркови и уксуса, а также авокадо, творог или жареный банан.

«Ну как в жару плюс 35 вы можете обедать фасолью, рисом, мясом, жареными лепешками и еще салатом сверху?!» — задалась вопросом россиянка, добавив, что гватемальцы едят все сразу, без перерыва.

Материалы по теме:
«Прекрасная и нищая страна». Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
«Прекрасная и нищая страна».Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
29 апреля 2021
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
17 июля 2025

На вопрос, не тяжело ли им употреблять такую пищу в жару, местные жители ответили путешественнице, что после обеда можно поспать. «Вот и все. Обед у них — не для дел, а чтобы впасть в кому и переваривать до ужина», — поиронизировала блогер.

Она рассказала, что гватемальский ужин состоит примерно из тех же самых блюд, а после него люди пьют кофе, иногда с сахаром и хлебом. «И вот парадокс. Я сидела и думала: "Я бы такое не стала есть". А потом… ела. И не жаловалась. Сейчас вот живот чуть выпирает. Потому что жирно и много», — призналась Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша узнала истинное отношение жителей Гватемалы к спиртным напиткам. По ее словам, алкоголь там не является частью культуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о сдвигах в позиции России

    Умер автор фразы «Хьюстон, у нас проблемы»

    Зеленский ввел санкции против российских энергокомпаний

    Один человек стал жертвой обрушения кровли породы на российской шахте

    Россиянка описала еду в Латинской Америке фразой «пищевой шок»

    Зеленский созвонился с несколькими западными лидерами

    Российские спортсмены объяснили попадание допинга в организм молоком

    Еще в двух российских аэропортах ограничили полеты

    На Западе описали реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа тремя словами

    В России анонсировали штрафы работодателям за незаконное лишение премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости